La Guinée équatoriale veut convertir l’usine de méthanol de Punta Europa en raffinerie modulaire

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures n’est pas satisfait de la baisse de la production de gaz et prévoit de nouveaux investissements pour moderniser les installations de Punta Europa

MALABO, Guinée Equatoriale, 18 décembre 2019/ — Une étude de faisabilité est en cours sur le potentiel de conversion de l’usine de méthanol de Guinée équatoriale à Punta Europ; Le ministère des Mines et des Hydrocarbures n’est pas satisfait de la baisse de la production de gaz et prévoit de nouveaux investissements pour moderniser les installations de Punta Europa

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) ordonne le démantèlement de l’usine de méthanol appartenant à l’Atlantic Methanol Production Company LLC (AMPCO) au complexe de gaz de Punta Europa sur l’île de Bioko, appelant plutôt à une raffinerie modulaire.

Cette décision fait notamment écho au mécontentement du ministère concernant le programme de travail et le budget de Marathon Oil en ce qui concerne l’exploration et la production sur leurs licences actuelles dans le pays, qui ne reflètent pas le niveau d’investissement et d’engagement prévu pour des actifs clés tels que le champ offshore d’Alba et l’usine de méthanol, que la société américaine exploite.

« Le complexe de Punta Europa est le joyau de la couronne dans l’infrastructure de traitement du gaz de la Guinée équatoriale et est au cœur de nos plans à long terme de monétisation du gaz. Cependant, en raison d’un manque d’investissement dans le champ d’Alba et l’usine de méthanol, une raffinerie modulaire serait un projet plus productif pour cet espace », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a commandé une étude de faisabilité pour convertir l’usine de méthanol de Punta Europa. L’usine de méthanol fait partie de la plus grande installation de traitement du gaz de Punta Europa détenue par Marathon Oil et ses partenaires. Marathon Oil Company détient 45% des parts de l’usine de méthanol.

Dans le cadre du nouveau projet de méga hub du gaz du pays – qui vise à fournir un approvisionnement supplémentaire en gaz aux installations de traitement à terre et en mer – de nouveaux investissements dans le complexe de Punta Europa sont nécessaires. L’usine est actuellement approvisionnée par le champ Alba de Marathon Oil, dont la production est en baisse. La première phase du projet de méga hub du gaz est de mettre en œuvre un nouvel accord de fourniture de gaz signé entre le MMH et Noble Energy, opérateur des champs d’Aseng et d’Alen dans les blocs I/O. Le gaz sera fourni au complexe gazier de Punta Europa, qui comprend la centrale de Malabo, l’usine de méthanol AMPCO et l’usine de GNL de Guinée équatoriale. L’accord, combiné à de nouveaux pipelines sous-marins reliant les champs d’Aseng, d’Alen et d’Alba, remplacera une partie de la production de gaz perdue à mesure que le champ d’Alba diminue.

Même alors que le champ d’Alba diminue, Noble Energy, Kosmos Energy et Trident Energy ont fait des découvertes majeures après un programme de travail agressif en 2019.

Noble Energy a fait une découverte dans le bloc offshore I en août 2019, lorsque le puits Aseng 6P a été foré à une profondeur totale de 4417 mètres. Kosmos Energy et Trident Energy ont aussi découvert du pétrole en novembre, faisant une découverte lorsque le puits S-5 a été foré à une profondeur totale de 4400 mètres et a rencontré 39 mètres de jeu net de pétrole dans le réservoir de Santonian, dans le bassin offshore de Rio Muni. Cette découverte a été le premier puits foré dans l’exploration par infrastructure (ILX) de Kosmos au large de la Guinée équatoriale. Le forage du puits S-5 a été accéléré à la suite d’une prometteuse campagne sismique 3D faite en 2018.

« De nouveaux investissements sont nécessaires pour continuer à faire avancer la Guinée équatoriale. Nous sommes très heureux de travailler avec des entreprises comme Noble Energy, Kosmos Energy et Trident Energy, qui restent déterminées à mettre en œuvre des programmes de travail solides et de nouvelles opportunités de croissance », a déclaré le ministre.

Un investissement direct prévu d’un minimum de 1,4 milliard de dollars – un montant ferme de 1,2 milliard de dollars et une prévision contingente de 273 millions de dollars prévue pour 2020 – est associé au forage de deux puits et au développement continu de six puits existants en Guinée équatoriale en 2020.

Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.