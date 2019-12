Abidjan : le procès de Blé Goudé reporté suite à un pourvoi en cassation

Abidjan, 18 décembre 2019 – 15H38 GMT [ALERTE INFO]- Censé s’ouvrir mercredi au palais de justice du Plateau (centre des affaires d’Abidjan) le procès de l’ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a été reporté, suite à un pourvoi en cassation déposé par son avocat, Me Suy Bi Gohoré.

Le président du tribunal criminel a reporté le procès dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi de M. Blé Goudé devant les juges, déposé par Me Gohoré.

Mardi, les avocats du dernier ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo ont annoncé qu’ils n’avaient pas l’intention de se rendre à l’audience, à l’exception de leur confrère qui a été saisi aux fins d’exercer “un recours” au nom de leur client.

« On ne peut pas continuer cette procédure sans vider le contenu de ce recours », a fait savoir l’avocat principal, Me Claver N’Dry, estimant que « la programmation de l’audience en l’absence » de Charles Blé Goudé, en liberté sous conditions à La Haye depuis son acquittement par la Cour pénale internationale en février, “est une violation de ses droits et de la Constitution”.

Lire aussi :

« Le procès de la rébellion de 2002 se fera » (Alain Lobognon)

Me N’Dry a par ailleurs menacé de « saisir la Cour africaine des droits de l’homme pour violation des droits de la défense », relevant que le collectif d’avocats de Charles Blé Goudé n’a « aucune information sur les faits pour lesquels » leur client est poursuivi.

Le 07 novembre, la justice ivoirienne a décidé de renvoyer l’ex-leader des Jeunes patriotes devant « le tribunal criminel pour répondre des faits qui lui sont reprochés », à savoir “homicides volontaires, viols” entre autres.

MYA