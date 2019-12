Lancement officiel à Abidjan de la première édition des BRVM Awards

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les Awards de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) dénommés «BRVM Awards» destinés à récompenser les acteurs du marché financier les plus méritants, ont été lancés mardi à Abidjan, au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur général de cette institution boursière régionale, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Les Awards de la BRVM qui sont à leur première édition s’adressent notamment aux sociétés cotées à la BRVM, aux émetteurs d’obligations (Etats, institutions financières, entreprises du secteur privé, etc) et aux intervenants commerciaux (Sociétés de gestion et d’intermédiation, sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeur mobilières).

« Le but est de mettre en exergue les plus méritants avec des critères objectifs», a expliqué le patron de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounvé, ajoutant que « les BRVM Awards sont la concrétisation d’une volonté de mettre en avant des valeurs telles que l’excellence et les bonnes pratiques sur le marché, valeurs très importantes gage de crédibilité et de confiance ».

« Les BRVM Awards entendent renforcer la crédibilité de l’institution car ils incarneront l’excellence dans le secteur boursier, le dynamisme de ses secteurs et l’attractivité de la BRVM », souligne la plaquette de présentation de ces awards qui « se positionnement comme un catalyseur pour le marché financier qui se veut une place financière attractive pour un financement durable des économies de l’UEMOA ».

Les BRVM Awards réuniront en seul lieu, le temps d’un dîner-gala et d’une cérémonie de récompense, tous les acteurs du marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ca sera un cadre d’échange privilégié pour partager des expériences, discuter des dernières tendances du marché, trouver et tisser d’éventuels partenariats pour renforcer le dynamisme du marché en fédérant l’ensemble des acteurs du marché financier.

Ces awards visent également à afficher le dynamisme boursier de la sous-région, accroître la visibilité du marché financier, promouvoir l’excellence et les bonnes pratiques professionnelles.

Les lauréats seront sélectionnés, selon des critères établis par un jury indépendant dans sept catégories.

Il s’agit du meilleur investisseur institutionnel, de la meilleure société de gestion et d’intermédiation, de la meilleure société cotée, du meilleur émetteur obligataire, de la meilleure société de gestion d’OCPVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) , de la meilleure PME et du Grand Prix du Jury.

Organisée sous forme d’un dîner-gala avec une animation artistique, la première édition des BRVM Awards aura lieu le 08 février 2020 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) est commune à l’ensemble des huit pays de l’UEMOA à savoir: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

LS/APA