La banque centrale maintient son taux directeur inchangé à 2,25 % et prévoit une croissance à 3,8% en 2020

APA-Rabat (Maroc) – La Banque centrale du Maroc décidé, mardi, de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25 %, et table sur une accélération de la croissance à 3,8% en 2020.

A l’issue de sa dernière session trimestrielle de l’année tenue mardi, le Conseil de l’institution financière a précisé que l’inflation devrait terminer l’année 2019 à 0,3%, mais s’accélérerait à 1,1% en 2020 et à 1,4% en 2021.

Après s’être établie à 1,9% en 2018, l’inflation a connu une forte décélération au cours des dix premiers mois de 2019, en lien principalement avec le recul des prix des produits alimentaires, selon la Banque.

Pour l’ensemble de l’année 2019, la Banque centrale prévoit une croissance à 2,6%, mais table sur une accélération à 3,8% en 2020 et une consolidation à 3,7% en 2021.

Pour le secteur agricole, et sous les hypothèses de récoltes céréalières annuelles de 80 millions de quintaux et de la poursuite de la performance tendancielle des autres productions, la valeur ajoutée augmenterait de 6,2% en 2020 et de 3% en 2021.

