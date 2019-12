Concours direct d’entrée dans les CAFOP-2020 (IA) : le calendrier et les pièces à fournir

Les Inscriptions pour le concours direct d’entrée dans les CAFOP session 2020 débutent le 18 novembre 2019 pour prendre fin le 14 février 2020.

Le calendrier complet se présente comme suit :

– Inscription du 18/11/2019 au 14/02/2020 ;

– Traitement des dossiers du 13/01/2020 au 13/03/2020 ;

– Épreuves écrites le 25/04/2020 ;

– Résultats d’admissibilité le 15/05/2020 ;

– Test psychotechnique le 30/05/2020 ;

– Résultats définitifs le 29/08/2020.

CONDITIONS DE CANDIDATURE CAFOP IA (INSTITUTEURS ADJOINTS)

– Être de Nationalité Ivoirienne ;

– Être âgé(e) de 18 ans au moins et de 36 ans au plus au 31 décembre de l’année ;

– Etre titulaire du BEPC.

PIECES A FOURNIR

– Une demande d’authentification administrative du BEPC/BAC (à renseigner en ligne) et à déposer dans un bureau de la Poste-CI de votre choix ;

– Un original de l’extrait d’acte de naissance original datant de moins d’un (1) an ;

– Un original de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de six (6) mois ;

– Un original du certificat de nationalité ivoirienne ;

– Un original de l’attestation médicale d’aptitude à la fonction enseignante (DMOSS) ;

– Une quittance individuelle et originale des droits de concours ;

– Une photocopie de la carte nationale d’identité (CNI) ou de l’attestation d’identité en cours de validité ;

– Une enveloppe format A4.

Source : Fraternité Matin